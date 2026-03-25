6 млн рублей и два выстрела в голову: В Иркутске раскрыли убийство разносчицы пенсий, совершённое 30 лет назад

В Иркутске арестовали мужчину по подозрению в убийстве разносчицы пенсий. Как сообщили в региональном СК, ему инкриминируется статья 105 УК РФ.

Следствие установило, что 17 апреля 1997 года в общежитии на улице Маршала Конева было найдено тело женщины с огнестрельным ранением головы. Тогда виновного не удалось установить, и расследование было приостановлено, хотя работа по делу продолжалась.

Спустя годы, в рамках раскрытия старых преступлений, следователи и полицейские вновь изучили материалы дела и выявили троих ключевых свидетелей. Их показания, полученные благодаря грамотной тактике допроса, указали на 65-летнего местного жителя. Мужчина был задержан, у него нашли патроны и ножи. Под давлением улик он признался в убийстве и подробно рассказал о произошедшем.

Как выяснило следствие, трагедия разыгралась 16 апреля 1997 года. В тот день мужчина встретился в общежитии с разносчицей пенсий, получив от неё деньги. Однако, вместо того чтобы разойтись, злоумышленник, по всей видимости, заранее спланировав преступление, вооружился охотничьим ружьём. С целью завладения крупной суммой он хладнокровно произвел два выстрела в голову несчастной женщины. Полученные ранения оказались смертельными. После убийства преступник похитил порядка шести миллионов рублей и бесследно исчез.

