Сценариста «Счастливы вместе» ждёт суд за жестокое убийство звезды «Дома-2»

Сценарист сериала «Счастливы вместе» Станислав Берестов находится под следствием по подозрению в убийстве экс-участника «Дома-2» Дмитрия Лукина. Об этом пишет сайт kp.ru.

Трагическое событие произошло в ночь с 13 на 14 апреля прошлого года. Мужчины в доме Лукина и обсуждали новые проекты. Однако, в ходе встречи между ними возник конфликт. Причина ссоры неизвестна. В итоге Станислав и Дмитрий накинулись друг на друга. В процессе драки Берестов взялся за нож. Он нанёс потерпевшему множественные колото-резаные ранения, от которых тот скончался на месте.

Берестов, однако, настаивает на том, что действовал в целях самозащиты, поскольку Лукин, по его утверждению, первым набросился на него. Ожидается, что именно эта версия будет представлена в суде, где обвиняемый также настаивает на рассмотрении дела судом присяжных. Первое судебное заседание запланировано на 20 апреля.

