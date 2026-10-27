В Ачинске нашли мёртвой 16-летнюю студентку, пропавшую после встречи с другом

В Красноярском крае трагически завершились поиски 16-летней студентки, которая пропала после ночной встречи с другом. Девушку обнаружили мёртвой спустя двое суток в Ачинске. По предварительной версии, она могла погибнуть от переохлаждения. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 25 октября около трёх часов ночи девушка вышла из дома знакомого на улице Декабристов. После этого она перестала отвечать на звонки и сообщения, а её местонахождение оставалось неизвестным.

Поиски завершились 27 октября. Тело несовершеннолетней обнаружили на участке местности неподалёку от проезда Авиаторов. При первоначальном осмотре следователи не выявили внешних признаков насильственной смерти.

Как выяснил SHOT, погибшая училась в местном колледже, занималась волонтёрством и увлекалась компьютерными играми. Другие обстоятельства её последних часов жизни пока не раскрываются.

Региональное управление Следственного комитета организовало проверку. Специалистам предстоит установить точную причину смерти и выяснить, что произошло с девушкой после ухода от знакомого. Версию о переохлаждении должна подтвердить или опровергнуть судебно-медицинская экспертиза.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели 16-летней девушки от переохлаждения в Свердловской области. В январе 2020 года тело подростка обнаружили возле железной дороги. Тогда экспертиза подтвердила, что причиной смерти стало общее переохлаждение организма.