Волонтёры не нашли новых следов пропавшего в августе подростка под Тверью
Поиски пропавшего мальчика. Обложка © VK / ВПСО Сова Тверь и Тверская область
Волонтёрам вновь не удалось обнаружить следы подростка, пропавшего 15 августа в Тверской области, хотя лес стал более проходимым. О результатах очередного выезда РИА «Новости» рассказала представитель поисково-спасательного отряда «Сова».
В минувшую субботу труднодоступную местность обследовали добровольцы и кинологи, однако никаких новых зацепок не появилось. С наступлением осени условия работы улучшились: из-за отрицательных температур высокая трава полегла, открыв ранее труднопроходимые участки. Благодаря переменам в природе участники операции активизировали обследование территории, где могут находиться останки подростка или следы его пребывания.
Несмотря на отсутствие результатов, прекращать розыск отряд не собирается. В дальнейшем планируются точечная работа кинологических расчётов и выезды небольших групп. При необходимости специалисты также задействуют беспилотные летательные аппараты.
Напомним, что о пропаже стало известно в августе. Подросток отправился в лес из деревни Зинаидово Ржевского округа, после чего его местонахождение остаётся неизвестным. В силовых структурах региона сообщили, что перед исчезновением мальчик был на рыбалке с отцом и его другом. Потом возникла ссора, после которой ребёнок ушёл с водоёма в неизвестном направлении. Домой он не вернулся.
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