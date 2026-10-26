Волонтёры не нашли новых следов пропавшего в августе подростка под Тверью

Волонтёрам вновь не удалось обнаружить следы подростка, пропавшего 15 августа в Тверской области, хотя лес стал более проходимым. О результатах очередного выезда РИА «Новости» рассказала представитель поисково-спасательного отряда «Сова».

В минувшую субботу труднодоступную местность обследовали добровольцы и кинологи, однако никаких новых зацепок не появилось. С наступлением осени условия работы улучшились: из-за отрицательных температур высокая трава полегла, открыв ранее труднопроходимые участки. Благодаря переменам в природе участники операции активизировали обследование территории, где могут находиться останки подростка или следы его пребывания.

Несмотря на отсутствие результатов, прекращать розыск отряд не собирается. В дальнейшем планируются точечная работа кинологических расчётов и выезды небольших групп. При необходимости специалисты также задействуют беспилотные летательные аппараты.