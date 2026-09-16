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Опубликовано 16 сентября, 09:07

«‎Нет логики, есть хаос»: Названа роковая ошибка родителей пропавшего под Тверью подростка

Родители пропавшего под Тверью мальчика сообщили об его исчезновении через сутки

Обложка © VK / ВПСО Сова Тверь и Тверская область

Обложка © VK / ВПСО Сова Тверь и Тверская область

Родители подростка, пропавшего в Тверской области, сообщили о его исчезновении только спустя сутки. Из-за этого поисковики потеряли критически важное время, рассказала РИА «Новости» представитель волонтёрского поисково-спасательного отряда «Сова».

Фото © VK / ВПСО Сова Тверь и Тверская область

Фото © VK / ВПСО Сова Тверь и Тверская область

«Были потеряны сутки! Это очень много для поиска в природной среде, тем более несовершеннолетнего. Ведь эти сутки человек мог хаотично перемещаться в природной среде», — объяснила волонтёр.

Дополнительная сложность заключается в том, что поисковики не знают, куда именно направлялся мальчик и была ли у него конкретная цель. В отличие от грибника или рыбака, маршрут которого можно хотя бы приблизительно предположить, здесь направление движения остаётся неизвестным. Местность также осложняет работу: в районе много заболоченных и обводнённых участков, густая растительность и непростой рельеф.

«Нет логики, есть хаос. А значит, огромная территория поиска», — отметила представитель отряда.

Всего участники операции обследовали уже более 80 квадратных километров. Отдельные участки приходится прочёсывать плотной цепью волонтёров: квадрат размером 500 на 500 метров может потребовать до восьми часов работы и обследуется только в светлое время суток.

Пропавшего в Новокузнецке пятилетнего мальчика нашли живым
Пропавшего в Новокузнецке пятилетнего мальчика нашли живым

Ранее Life.ru рассказывал о возможных обстоятельствах исчезновения подростка. По данным источника в силовых структурах, мальчик мог поссориться с отцом на рыбалке и уйти в сторону леса, после чего его след потерялся.

Больше новостей о поисках пропавших людей и других происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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