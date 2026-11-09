В квартире жилого дома на Ленинском проспекте в Москве обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, смертельное ножевое ранение ему могла нанести знакомая. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России.

«Девятого ноября 2026 года в квартире жилого дома, расположенного на Ленинском проспекте в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения. По данному факту... организована доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Трагедия произошла на юго-западе столицы. После обнаружения погибшего на место прибыли следователи и криминалисты, которые приступили к осмотру квартиры и сбору доказательств. Согласно предварительной версии следствия, к смерти мужчины может быть причастна его знакомая.

В настоящее время правоохранители проводят проверочные мероприятия и устанавливают полную картину случившегося. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В столичной прокуратуре сообщили, что взяли ситуацию на контроль. Надзорное ведомство проследит за ходом доследственной проверки и законностью дальнейшего процессуального решения.

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве мужчину приговорили к 16 годам колонии строгого режима за нападение с ножом на двух знакомых. Преступление произошло 4 марта 2026 года на Ленинградском проспекте. Один из пострадавших скончался, второго удалось спасти. Суд также обязал осуждённого выплатить отцу погибшего три миллиона рублей в качестве компенсации.