В Москве 28-летний мужчина получил 16 лет колонии строгого режима за нападение с ножом на двух знакомых. Один из пострадавших погиб, второго удалось спасти. О приговоре сообщила столичная прокуратура.

Кроме того, суд обязал осуждённого выплатить 3 миллиона рублей отцу погибшего, удовлетворив его гражданский иск. Преступление произошло вечером 4 марта 2026 года на Ленинградском проспекте. Между тремя знакомыми вспыхнула ссора из-за личной неприязни, которая переросла в поножовщину.

Как установил суд, мужчина нанёс одному из оппонентов не менее двух ударов ножом, а другому — как минимум девять. Молодой человек 2003 года рождения скончался на месте, второй потерпевший, родившийся в 1996 году, выжил благодаря своевременной медицинской помощи.

Нападавшего признали виновным в убийстве и покушении на убийство двух человек. Отбывать назначенный срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Life.ru сообщал о другом убийстве в Москве, произошедшем во время конфликта между знакомыми. В октябре 21-летнюю Юлию Приходько обвинили в гибели бывшего возлюбленного, которого, по версии следствия, она ударила ножом в квартире на Нижегородской улице. Девушка не признала вину, однако суд отправил её в СИЗО. Позднее защита обжаловала решение об аресте, потребовав пересмотреть меру пресечения.