Защита обвиняемой в убийстве бывшего парня в Москве обжаловала арест

Защита Юлии Приходько, обвиняемой в убийстве бывшего возлюбленного в центре Москвы, обжаловала её арест. Апелляционная жалоба поступила в Таганский районный суд столицы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

23 октября суд отправил 21-летнюю девушку в СИЗО до 22 декабря. Тогда Приходько выступила против заключения под стражу, однако суд удовлетворил ходатайство следствия. Теперь адвокаты намерены добиться пересмотра решения о мере пресечения.

Трагедия произошла в ночь на 22 октября в квартире на Нижегородской улице. По данным Следственного комитета, во время конфликта девушка нанесла молодому человеку удар ножом в грудь. От полученного ранения он скончался на месте.

Источники РИА Новости в правоохранительных органах утверждали, что бывший возлюбленный пришёл к Приходько в состоянии алкогольного опьянения. Между ними вспыхнула ссора, закончившаяся гибелью мужчины.

При этом сама обвиняемая не признала вину на допросе. Об этом ранее сообщала столичная прокуратура. Решение по апелляционной жалобе пока не принято.

Ранее Life.ru публиковал кадры из Таганского суда, где решался вопрос об аресте Приходько. Девушка расплакалась во время заседания, а её родители пытались убедить суд не отправлять дочь под стражу. Защитник представил три положительные характеристики обвиняемой. Кроме того, её работодатель предложил внести залог в размере более 500 тысяч рублей, однако суд избрал заключение под стражу.

Life.ru также показывал запись камеры наблюдения, установленной возле квартиры девушки. На кадрах видно, что погибший Вадим около 25 минут находился возле двери бывшей возлюбленной, прежде чем она впустила его внутрь. По информации SHOT, мужчина пришёл с бутылкой алкоголя и пытался поговорить с девушкой.