Украл ₽500 тысяч и проиграл: Модель вызывала охрану перед убийством бывшего в Москве

Модель, которую подозревают в убийстве бывшего возлюбленного в Москве, неоднократно расставалась с ним из-за его увлечения азартными ставками. По данным SHOT, родственники 21-летней Юлии утверждают, что 22-летний Вадим однажды похитил из её сейфа 500 тысяч рублей и проиграл их.

Как выяснил SHOT, в течение этого года молодые люди несколько раз разрывали отношения, однако затем снова мирились. Последнее расставание произошло всего за несколько дней до трагедии. Причиной постоянных конфликтов, по словам близких девушки, была лудомания парня.

Накануне поздно вечером Вадим приехал к бывшей возлюбленной в квартиру на Нижегородской улице. Сначала он долго стучал в дверь, из-за чего Юлия вызвала охрану, чтобы парня вывели из подъезда. В этот момент молодой человек разговаривал по телефону со своей матерью.

Вскоре девушка всё же впустила бывшего в квартиру. Как утверждает SHOT, Вадим хотел помириться, однако между ними вновь вспыхнула ссора. Во время конфликта парень получил ножевое ранение, от которого скончался.

В столичном Следственном комитете подтвердили задержание бывшей девушки погибшего. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства гибели молодого человека. Уголовное дело находится в производстве столичного Следственного комитета.