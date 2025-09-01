Мессенджер MAX
1 сентября, 09:42

Москвич в порыве ревности зарезал бывшую жену и напал на её нового возлюбленного

Трагический инцидент произошёл в Москве: в доме на улице Нижняя Масловка мужчина напал с ножом на бывшую супругу и её нового возлюбленного. Как сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета, в результате атаки женщина скончалась на месте, а её бойфренд был госпитализирован.

По данным следствия, подозреваемый, находясь в квартире, вступил в словесную перепалку с бывшей женой и её спутником. В ходе конфликта он нанёс женщине множественные ранения, которые оказались для неё смертельными. Затем нападавший переключился и на её сожителя. В итоге его с резаными ранами доставили в московское медицинское учреждение.

Кроме того, сообщается, что злоумышленник нанёс травмы самому себе. Он был задержан, ему оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время следственные органы активно выясняют все детали произошедшего.

Ранее инцидент с криминальным подтекстом произошёл в Копейске, где 26-летняя местная жительница, пытаясь вступиться за своего супруга в ходе пьяной потасовки, совершила убийство. По данным правоохранителей, девушка нанесла 19-летнему участнику конфликта, который, предположительно, спровоцировал ссору с её мужем, два ножевых ранения – в руку и грудь. От полученных травм молодой человек скончался.

