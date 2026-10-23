Модель отправили в СИЗО за убийство бывшего, вломившегося в её квартиру в Москве

В Москве 21-летнюю вебкам-модель Юлию Приходько, обвиняемую в убийстве бывшего возлюбленного, отправили в следственный изолятор на два месяца. За девушку вступились родственники, а её работодатель предложил залог свыше 500 тысяч рублей, однако суд избрал заключение под стражу. Журналист Life.ru присутствовал на заседании.

В Москве на два месяца арестовали обвиняемую в убийстве бывшего парня. Видео © Life.ru

В зал суда обвиняемая пришла в длинном пуховике, стараясь избегать взглядов журналистов. Девушка не смогла сдержать слёз и расплакалась практически сразу после начала разбирательства. Родители Юлии попытались убедить суд в её положительных качествах. Мать назвала дочь доброй, послушной и отзывчивой, а отец ласково звал её «солнышко».

«Помни, у тебя большая семья, мы справимся», — поддерживали девушку близкие.

Защитник представил три положительные характеристики подопечной. Кроме того, руководитель модели выразил готовность внести за неё более полумиллиона рублей. Однако эти обстоятельства не повлияли на решение об аресте.

Трагедия произошла 22 октября в квартире на Нижегородской улице. Вадим явился к ней ночью и полчаса сидел у двери, моля ему открыть. Когда она его впустила, между Юлией и её бывшим молодым человеком вспыхнула ссора, во время которой девушка нанесла ему как минимум один удар ножом в грудь. От ранения парень скончался. Обвиняемая свою вину не признала.