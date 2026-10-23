Вебкамщица разрыдалась перед судом по делу об убийстве бывшего: Адвокатом стал её знакомый

Вебкам-модель Юлия П., обвиняемая в убийстве бывшего возлюбленного в Москве, разрыдалась перед началом заседания суда, на котором ей должны избрать меру пресечения. Как сообщает SHOT, 21-летняя девушка отвернулась от журналистов, спрятала лицо под капюшоном и расплакалась в стеклянном боксе.

Обвиняемая в зале суда. Видео © SHOT

По словам корреспондента телеграм-канала, Юлия сильно нервничает, плачет навзрыд и периодически пьёт воду. При этом свою вину в гибели молодого человека она не признаёт.

Защищать обвиняемую в суде будет её знакомый адвокат. Как стало известно, девушка обратилась к нему за юридической помощью по дружбе.

Юлия учится на третьем курсе и работает офис-менеджером в компании, занимающейся производством парфюмерных отдушек и ароматических ингредиентов. В свободное время она посещает модельные кастинги.

Напомним, 21-летнюю модель задержали по подозрению в убийстве бывшего парня 22 октября. Молодой человек пришёл к ней домой на Нижегородскую улицу, чтобы помириться. После молодого человека нашли мёртвым с ножевым ранением. Life.ru также публиковал запись камеры наблюдения, на которой видно, как Вадим около 25 минут находился возле двери бывшей девушки перед трагедией.