Модель не признала вину в убийстве бывшего парня в Москве, СК требует её ареста

Следственный комитет потребовал заключить под стражу жительницу Москвы, обвиняемую в убийстве бывшего молодого человека. Девушка отрицает свою вину. Ходатайство об аресте направлено в Таганский районный суд столицы, сообщили в московском главке СК России.

Трагедия произошла 22 октября 2026 года в квартире жилого дома на Нижегородской улице. По версии следствия, между бывшими возлюбленными вспыхнула ссора из-за внезапно возникшей личной неприязни. Во время конфликта модель предположительно ударила мужчину ножом как минимум один раз. Полученное ранение оказалось смертельным — потерпевший скончался на месте.

После происшествия сотрудники Следственного комитета и криминалисты обследовали квартиру, зафиксировали обстоятельства случившегося и назначили необходимые судебные экспертизы. В отношении задержанной возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ об убийстве.

Следователи уже предъявили фигурантке официальное обвинение и провели допрос. Однако девушка не признала вину. Теперь суду предстоит решить вопрос о её заключении в следственный изолятор на время расследования.