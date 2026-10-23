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Опубликовано 23 октября, 09:30

Модель не признала вину в убийстве бывшего парня в Москве, СК требует её ареста

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

Следственный комитет потребовал заключить под стражу жительницу Москвы, обвиняемую в убийстве бывшего молодого человека. Девушка отрицает свою вину. Ходатайство об аресте направлено в Таганский районный суд столицы, сообщили в московском главке СК России.

Трагедия произошла 22 октября 2026 года в квартире жилого дома на Нижегородской улице. По версии следствия, между бывшими возлюбленными вспыхнула ссора из-за внезапно возникшей личной неприязни. Во время конфликта модель предположительно ударила мужчину ножом как минимум один раз. Полученное ранение оказалось смертельным — потерпевший скончался на месте.

После происшествия сотрудники Следственного комитета и криминалисты обследовали квартиру, зафиксировали обстоятельства случившегося и назначили необходимые судебные экспертизы. В отношении задержанной возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ об убийстве.

Следователи уже предъявили фигурантке официальное обвинение и провели допрос. Однако девушка не признала вину. Теперь суду предстоит решить вопрос о её заключении в следственный изолятор на время расследования.

МВД показало видео из подъезда дома в Москве, где модель убила бывшего парня
МВД показало видео из подъезда дома в Москве, где модель убила бывшего парня

Трагедия разыгралась 22 октября в квартире на Нижегородской улице в Москве. После разрыва отношений Вадим пришёл к Юлии, предположительно надеясь на примирение. Около получаса мужчина пытался уговорить бывшую возлюбленную открыть дверь. В итоге девушка впустила его, однако вспыхнувшая между ними ссора закончилась смертельным ножевым ранением. Одной из главных причин разлада в паре была зависимость молодого человека от азартных игр. Ранее он похитил из сейфа модели 500 тысяч рублей и проиграл всю сумму на ставках. Кроме того, выяснилось, что Вадим накопил крупные долги, пытаясь вести роскошный образ жизни.

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Владимир Озеров
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