МВД показало видео из подъезда дома в Москве, где модель убила бывшего парня
Обложка © Макс / Петровка, 38
МВД показало видео с камеры наблюдения в коридоре подъезда дома на Нижегородской улице в центре Москвы, где модель убила бывшего парня.
Видео © Макс / Петровка, 38
Сначала молодой человек проходит по коридору и подходит к одной из квартир. Затем он смотрит в телефон и садится на пол возле двери, где проводит некоторое время. Сам момент нападения на опубликованном видео не запечатлён.
«По имеющейся информации, конфликт произошёл на почве алкогольного опьянения гостя. Девушка ударила знакомого ножом в грудную клетку. Потерпевший умер до приезда врачей», — раскрыли в МВД версию следствия.
Трагедия произошла 22 октября в жилом доме на Нижегородской улице. Вадим пришёл к девушке после расставания, предположительно рассчитывая помириться и полчаса уговаривал его впустить. Юлия в итоге открыла ему дверь, но во время ссоры в квартире она убила бывшего парня. Причиной конфликтов в паре была игровая зависимость мужчины. Однажды он украл из сейфа в квартире модели 500 тысяч рублей и проиграл их на ставках. Оказалось, что он залез в долги ради красивой жизни.
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