Миллионы на вебкаме и реалити-шоу: Что известно о модели, убившей бывшего в Москве

Задержанная по подозрению в убийстве бывшего возлюбленного в Москве 21-летняя Юлия могла зарабатывать на вебкаме около двух миллионов рублей в месяц. Девушка продавала эротический контент, работала на иностранную аудиторию и успела сняться в телевизионном реалити-шоу. Подробности её жизни выяснил SHOT.

Убившая парня модель зарабатывала на вебкаме до 2 млн в месяц. Фото © SHOT

По информации канала, публиковать откровенные ролики Юлия начала ещё в 17 лет. Первое такое видео она сняла в баре в Тюмени, после чего стала выкладывать контент в нижнем белье. В 2023 году девушка зарегистрировалась на вебкам-площадках и, по собственным словам, заработала полмиллиона рублей всего за первую неделю.

О занятии дочери знала её мать. Сама Юлия рассказывала, что работает исключительно с иностранцами и благодаря этому заметно улучшила английский язык. Позднее девушка решила попробовать себя на телевидении и появилась в реалити-шоу «Богиня» на канале «Суббота!». Зрителям её представили как домохозяйку и жену футболиста.

С погибшим 22-летним Вадимом девушка познакомилась задолго до трагедии. По словам близких пары, молодые люди неоднократно расставались и снова сходились. После возвращения парня из армии в 2025 году они возобновили отношения, а Юлия на некоторое время приостановила работу на вебкаме.

Вадим пытался самостоятельно обеспечивать возлюбленную, однако, как пишет SHOT, ради дорогих подарков и совместных поездок начал брать микрозаймы. Позднее молодой человек увлёкся ставками, что стало ещё одной причиной конфликтов в паре. Из-за финансовых проблем влюблённые регулярно ссорились.

Очередная попытка примирения закончилась трагедией. Вадим приехал к Юлии в квартиру на Нижегородской улице Москвы, однако девушка не сразу открыла ему дверь. Молодой человек некоторое время ждал в подъезде, после чего попал внутрь. Между бывшими возлюбленными вспыхнула ссора, во время которой, по версии следствия, Юлия нанесла Вадиму ножевое ранение.

Ранее Life.ru рассказывал, что модель убила бывшего парня в Москве. Причиной конфликтов в паре была игровая зависимость мужчины. Однажды он украл из сейфа в её квартире 500 тысяч рублей и проиграл их на ставках. Вчера поздно вечером Вадим приехал к бывшей девушке на Нижегородскую улицу и долго пытался попасть в квартиру.