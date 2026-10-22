Подарки любимой, кабриолет и ставки: Погибший от рук модели залез в долги ради красивой жизни

Убитый в Москве 22-летний Вадим накопил 331 тысячу рублей долгов по микрозаймам, пытаясь обеспечить красивую жизнь себе и возлюбленной. По данным SHOT, молодой человек регулярно занимал деньги на подарки 21-летней Юлии, совместные путешествия и азартные ставки, а затем перестал расплачиваться с кредиторами.

Фото © SHOT

Как выяснил SHOT, в отношении погибшего судебные приставы Ямало-Ненецкого автономного округа возбудили девять исполнительных производств. Самое свежее из них датировано 14 сентября. При этом молодой человек уже некоторое время проживал в Москве.

Несмотря на финансовые трудности, Вадим продолжал тратить деньги на развлечения с девушкой. Летом пара отдыхала в Сочи, где арендовала кабриолет Chevrolet Camaro и выбиралась в глэмпинг. При этом сама Юлия, по информации канала, не испытывала проблем с деньгами и ещё в апреле приобрела новый китайский автомобиль BAIC U5 Plus.

Часть заёмных средств молодой человек расходовал на ставки. Ранее близкие девушки рассказывали, что Вадим однажды якобы забрал из сейфа в её квартире 500 тысяч рублей и проиграл их. Из-за пристрастия парня к азартным играм в отношениях постоянно возникали конфликты, а в течение последнего года пара неоднократно расставалась и мирилась.

Последний раз молодые люди разошлись за несколько дней до трагедии. Накануне вечером Вадим приехал к Юлии в квартиру на Нижегородской улице, желая восстановить отношения. По информации SHOT, сначала он долго стучал в дверь, из-за чего девушка вызвала охрану, однако затем всё же впустила бывшего. В ходе последовавшей ссоры парень получил смертельное ножевое ранение.

В столичном Следственном комитете подтвердили задержание бывшей возлюбленной погибшего. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержана бывшая девушка потерпевшего. В ближайшее время она будет доставлена в подразделение ведомства для проведения следственных действий», — сообщили ранее в московском управлении СК.

Кроме того, стало известно, что во время происшествия в квартире находился шпиц Юлии. После гибели молодого человека собаку забрали соседи.