В центре Санкт-Петербурга 19-летний молодой человек напал с ножом на 22-летнюю девушку возле станции метро «Адмиралтейская». После ссоры пострадавшую доставили в больницу с тяжёлыми травмами лица, а предполагаемого нападавшего задержали прямо на месте происшествия. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл поздним вечером в субботу возле дома № 4 на Малой Морской улице, где расположен вход в метрополитен. По предварительным данным, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, когда между ним и девушкой вспыхнул конфликт.

Во время перепалки парень достал нож и нанёс оппонентке удар по лицу. Полученные повреждения оказались серьёзными, поэтому пострадавшей потребовалась госпитализация. Подробности её нынешнего состояния не раскрываются.

Подозреваемому скрыться не удалось. Прибывшие правоохранители задержали его на месте и изъяли предполагаемое орудие нападения. У ножа оказалось обломано лезвие.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователям предстоит восстановить обстоятельства конфликта, установить мотив нападения и выяснить, что именно предшествовало применению ножа.

Известно, что пострадавшая на три года старше задержанного. Были ли молодые люди знакомы до происшествия и состояли ли в каких-либо отношениях, пока не уточняется.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства нападения возле одной из центральных станций петербургского метро.

Ранее Life.ru сообщал о задержании мужчины, напавшего с ножом на женщину возле станции метро «Проспект Большевиков» в Петербурге. В сентябре 37-летняя петербурженка получила тяжёлое ранение, когда вместе с подругой пила кофе на скамейке. Пострадавшей потребовалась сложная операция, во время которой врачи удалили селезёнку и зашили желудок. Подозреваемого впоследствии задержали.