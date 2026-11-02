Двое москвичей спасли 19-летнюю девушку от сексуального насилия в парке «Яуза», задержав нападавшего прямо на месте преступления. Один из мужчин признался, что решиться на вмешательство ему помогла трагедия, произошедшая много лет назад с семьёй друга. Подробности сообщает сайт MK.Ru.

Инцидент случился в мае неподалёку от проезда Шокальского. Около 23:00 девушка возвращалась из кинотеатра и слушала музыку в наушниках, поэтому не заметила приближения незнакомца.

Мужчина внезапно схватил прохожую, начал приставать к ней и попытался силой утащить в кусты. Пострадавшая закричала, привлекая внимание окружающих.

На помощь прибежали двое гулявших неподалёку мужчин. Они обезвредили злоумышленника и удерживали его до приезда правоохранителей.

Задержанным оказался 32-летний иностранец, работавший на металлообрабатывающем предприятии. Он рассказал, что выпил несколько банок пива, опоздал в общежитие и собирался переночевать на лавочке. Обвинения мужчина отверг, заявив, будто всего лишь хотел узнать дорогу к метро.

Однако показания потерпевшей и очевидцев опровергли его объяснения. Один из спасителей вспомнил, что около 20 лет назад супруга его приятеля погибла при похожих обстоятельствах. Женщину атаковали в парке, но никто не откликнулся на просьбы о помощи. Преступник зарезал её.

Бабушкинский суд Москвы признал задержанного виновным в насильственных действиях сексуального характера и назначил восемь лет колонии общего режима.