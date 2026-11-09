В Сочи 42-летнего мужчину госпитализировали с ножевыми ранениями после семейной ссоры. По данным РЕН ТВ, полиция считает, что удары нанесли его жена и десятилетний сын.

Супруги поссорились в квартире на Сухумском шоссе. После конфликта мужчину нашли на лестничной клетке. В больнице у него обнаружили ранения груди и спины, а также повреждение лёгкого. Пострадавший рассказал, что его ранила жена, а та говорила, что ножом его бил только сын.

По версии полиции, которую приводит телеканал, мальчик нанёс отцу четыре удара, женщина — один. По факту случившегося возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Life.ru рассказывал, что в подмосковном Лосино-Петровском двое мужчин погибли после конфликта, который, предположительно, вспыхнул во время совместного распития алкоголя. По основной версии следствия, собутыльники нанесли друг другу смертельные ножевые ранения.