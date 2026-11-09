В подмосковном Лосино-Петровском двое мужчин погибли после конфликта, который, предположительно, вспыхнул во время совместного распития алкоголя. По основной версии следствия, собутыльники нанесли друг другу смертельные ножевые ранения. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Московской области.

В Подмосковье двое мужчин зарезали друг друга во время застолья. © Telegram / СК Подмосковья

Трагедия произошла вечером 6 ноября в квартире жилого дома на Заводской улице. Соседи услышали крики и звуки борьбы, доносившиеся из жилища. Позднее один из жильцов заметил на лестничной площадке подозрительные бурые следы и решил проверить, что случилось.

Зайдя в квартиру, мужчина обнаружил двух человек с колото-резаными ранами в области груди и шеи. Один из пострадавших к тому моменту уже не подавал признаков жизни. Второго экстренно доставили в больницу, однако спасти его врачам не удалось.

«Один из потерпевших скончался на месте происшествия, второй мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную необходимую помощь, скончался», — рассказали в подмосковном управлении Следственного комитета.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Следователь-криминалист осмотрел квартиру и изъял нож, который мог использоваться во время конфликта, а также другие следы, имеющие значение для расследования.

Назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетическая и криминалистическая экспертизы, в том числе исследование холодного оружия. Правоохранители также опросили свидетелей, пытаясь восстановить последовательность событий.

«Следствием рассматривается несколько версий произошедшего, однако приоритетной является, что ножевые ранения были нанесены мужчинами друг другу в ходе конфликта на бытовой почве при совместном распитии алкоголя», — уточнили в ведомстве.

Ранее Life.ru рассказывал о жестоком убийстве после застолья в подмосковном Видном. Мужчина приревновал сожительницу к своему знакомому и ударил приятеля ножом в шею. После гибели собутыльника он расчленил тело и попытался избавиться от останков. Впоследствии предполагаемого убийцу задержали.