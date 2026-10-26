Хотели побороться ради шутки: Россиянин случайно убил друга борцовским приёмом на дне рождения
Во Владимирской области мужчина насмерть сломал приятелю шею во время борьбы
Обложка © VK/ СУ СК России по Владимирской области
Попытка развлечься во время семейного праздника во Владимире закончилась гибелью одного из гостей. Мужчина получил смертельную травму позвоночника после того, как знакомый применил к нему борцовский приём. Об этом рассказали в пресс-службе СК по региону.
Трагедия произошла на дне рождения родственницы одного из участников. Во время застолья мужчины употребляли алкоголь, а затем решили в шутку помериться силами и устроили импровизированную схватку.
В какой-то момент один из гостей перебросил приятеля через себя. Тот неудачно приземлился и получил тяжёлые повреждения шейного отдела позвоночника. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи пытались спасти мужчину, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
После случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следствию предстоит установить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям второго участника борьбы.
Ранее в сахалинском Корсакове ссора между двумя знакомыми закончилась гибелью 40-летнего мужчины. Как сообщал Life.ru, конфликт произошёл ночью 28 сентября во время встречи в квартире на улице Советской. По версии следствия, 25-летний местный житель избил приятеля, нанеся ему множественные удары. Пострадавший скончался на месте.