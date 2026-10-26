Хотели побороться ради шутки: Россиянин случайно убил друга борцовским приёмом на дне рождения

Попытка развлечься во время семейного праздника во Владимире закончилась гибелью одного из гостей. Мужчина получил смертельную травму позвоночника после того, как знакомый применил к нему борцовский приём. Об этом рассказали в пресс-службе СК по региону.

Трагедия произошла на дне рождения родственницы одного из участников. Во время застолья мужчины употребляли алкоголь, а затем решили в шутку помериться силами и устроили импровизированную схватку.

В какой-то момент один из гостей перебросил приятеля через себя. Тот неудачно приземлился и получил тяжёлые повреждения шейного отдела позвоночника. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи пытались спасти мужчину, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

После случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следствию предстоит установить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям второго участника борьбы.