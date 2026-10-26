Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 октября, 12:46

Хотели побороться ради шутки: Россиянин случайно убил друга борцовским приёмом на дне рождения

Во Владимирской области мужчина насмерть сломал приятелю шею во время борьбы

Обложка © VK/ СУ СК России по Владимирской области

Обложка © VK/ СУ СК России по Владимирской области

Попытка развлечься во время семейного праздника во Владимире закончилась гибелью одного из гостей. Мужчина получил смертельную травму позвоночника после того, как знакомый применил к нему борцовский приём. Об этом рассказали в пресс-службе СК по региону.

Трагедия произошла на дне рождения родственницы одного из участников. Во время застолья мужчины употребляли алкоголь, а затем решили в шутку помериться силами и устроили импровизированную схватку.

В какой-то момент один из гостей перебросил приятеля через себя. Тот неудачно приземлился и получил тяжёлые повреждения шейного отдела позвоночника. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи пытались спасти мужчину, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

После случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следствию предстоит установить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям второго участника борьбы.

В Тюменской области охотник случайно застрелил родственника
В Тюменской области охотник случайно застрелил родственника

Ранее в сахалинском Корсакове ссора между двумя знакомыми закончилась гибелью 40-летнего мужчины. Как сообщал Life.ru, конфликт произошёл ночью 28 сентября во время встречи в квартире на улице Советской. По версии следствия, 25-летний местный житель избил приятеля, нанеся ему множественные удары. Пострадавший скончался на месте.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Владимирская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar