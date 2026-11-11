Подозреваемый в гибели главного врача частной московской клиники Марины Каган готовил нападение семь дней, сообщает SHOT. По данным канала, речь идёт о 30-летнем гражданине Германии по имени Даниэль.

Как утверждает SHOT, мужчина толкнул Каган с лестницы в её доме, после чего избил и задушил её. Женщина скончалась на месте. По данным канала, после нападения подозреваемый уехал на автомобиле погибшей.

Ранее Life.ru сообщал, что тело 60-летней Марины Каган обнаружил её сын на лестнице в её доме в Воронове в Новой Москве. Подозреваемым в убийстве стал знакомый сына — 30-летний гражданин Германии по имени Даниэль. Мужчина жил в одном доме с медиком и регулярно проходил у неё лечение. Столичный СК возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть. Каган возглавляла «КМ-Клиник», работала терапевтом и специалистом по ультразвуковой диагностике.