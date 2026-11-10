Ни врагов, ни угроз: Коллеги убитой в Москве главврача рассказали о её последнем рабочем дне
Коллеги заявили, что у убитой главврача московской клиники Каган не было врагов
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Главный врач московской клиники Марина Каган накануне гибели вела обычный приём пациентов и не рассказывала коллегам о каких-либо угрозах. Как сообщили Life.ru в медицинском центре, сотрудники не замечали ничего подозрительного и узнали о гибели руководительницы из новостей.
По словам коллег, вечером перед трагедией Каган находилась на рабочем месте и выполняла привычные обязанности. Никаких признаков конфликта или беспокойства в её поведении сотрудники клиники не заметили.
В медицинском центре также заявили, что им неизвестно о врагах главврача. Подозрительных посетителей в учреждении не появлялось, а сама медик не упоминала о каких-либо угрозах или возможной опасности.
Не знают коллеги и о 30-летнем гражданине Германии по имени Даниэль, которого сейчас подозревают в убийстве медика. По словам сотрудников, никаких сведений об этом мужчине у них нет. На день, когда стало известно о трагедии, приём пациентов у Каган не был запланирован. В клинике подчеркнули, что известие о её смерти стало для персонала неожиданностью.
Ранее Life.ru сообщал, что в убийстве главврача Марины Каган в Новой Москве заподозрили 30-летнего знакомого её сына. По данным SHOT, гражданин Германии по имени Даниэль жил в одном доме с погибшей и регулярно проходил у неё лечение. Тело 60-летней женщины обнаружил её сын Александр на лестнице частного дома в районе Вороново. Соседи утверждают, что незадолго до трагедии слышали крики и звуки ссоры.