Главный врач московской клиники Марина Каган накануне гибели вела обычный приём пациентов и не рассказывала коллегам о каких-либо угрозах. Как сообщили Life.ru в медицинском центре, сотрудники не замечали ничего подозрительного и узнали о гибели руководительницы из новостей.

По словам коллег, вечером перед трагедией Каган находилась на рабочем месте и выполняла привычные обязанности. Никаких признаков конфликта или беспокойства в её поведении сотрудники клиники не заметили.

В медицинском центре также заявили, что им неизвестно о врагах главврача. Подозрительных посетителей в учреждении не появлялось, а сама медик не упоминала о каких-либо угрозах или возможной опасности.

Не знают коллеги и о 30-летнем гражданине Германии по имени Даниэль, которого сейчас подозревают в убийстве медика. По словам сотрудников, никаких сведений об этом мужчине у них нет. На день, когда стало известно о трагедии, приём пациентов у Каган не был запланирован. В клинике подчеркнули, что известие о её смерти стало для персонала неожиданностью.