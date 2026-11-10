Подозреваемого в причастности к гибели главврача московской клиники Марины Каган задержали в Малоярославце Калужской области. По предварительным данным, 30-летний иностранец пытался скрыться на автомобиле погибшей, пишет Mash.

Мужчина был знаком с сыном 60-летней женщины и жил с ней в одном доме. После произошедшего он уехал.

Тело врача утром обнаружил её сын на лестнице собственного дома в Новой Москве. На лице и голове погибшей были многочисленные ранения.

Ранее Life.ru сообщал о возбуждении уголовного дела после гибели главврача. Следователи квалифицировали произошедшее по части 4 статьи 111 УК РФ — как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть. Марина Каган возглавляла «КМ-Клиник» и специализировалась на ультразвуковой диагностике.