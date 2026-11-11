Житель Новокузнецка, обвинявшийся в организации заказного убийства, услышал оправдательный приговор спустя восемь лет после преступления. Присяжные сочли его причастность к расправе недоказанной. Об этом сообщили в объединённом пресс-центре судов Кемеровской области.

Решение вынес Кемеровский областной суд, постоянное судебное присутствие которого находится в Новокузнецке. Мужчине вменяли организацию убийства по найму другого местного жителя. Преступление, ставшее предметом разбирательства, произошло в 2018 году.

Коллегия присяжных, изучив представленные доказательства, отрицательно ответила на вопрос о том, доказано ли совершение подсудимым инкриминированных действий. На основании этого решения суд постановил оправдательный приговор. При этом судебный акт пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем решении присяжных в Карелии, где мужчину оправдали по делу об убийстве собственной бабушки. Коллегия признала его причастность к преступлению недоказанной, после чего подсудимого освободили из-под стражи прямо в зале суда.