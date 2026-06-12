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12 июня, 12:26

Десятки свидетелей и камеры: Обвиняемых в убийстве бизнесмена в Осинниках внезапно оправдали

Присяжные оправдали двух обвиняемых в убийстве бизнесмена в Осинниках в 2023-м

В Осинниках суд присяжных оправдал Артура Махмудова и Сергея Козлова, которых обвинили в расстреле предпринимателя Александра Каблова на автовокзале Осинников в 2023 году средь бела дня на глазах у десятков прохожих. Уголовное дело рассматривал Осинниковский городской суд Кемеровской области.

Одному из подсудимых вменяли убийство мужчины в апреле 2023 года у автостанции — выстрел из нарезного оружия в голову, а также незаконное хранение ствола. Второму инкриминировали пособничество: доставку киллера на место и последующее укрывательство его и машины, которую позже нашли закопанной. Но присяжных доводы следствия не убедили, хотя преступление попало на камеры наблюдения.

Момент убийства предпринимателя в Осинниках Кемеровской области. Видео © SHOT

«Коллегия присяжных заседателей признала недоказанной причастность обоих подсудимых к убийству. В то же время вина первого подсудимого по незаконному приобретению и хранению оружия была подтверждена», — сказано в публикации пресс-службы судов.

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Напомним, 6 апреля 2023 года в Осинниках Кемеровской области прямо на улице был застрелен предприниматель Александр Каблов. Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле, который они потом зарыли в землю. Life публиковал кадры убийства бизнесмена.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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