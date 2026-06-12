Десятки свидетелей и камеры: Обвиняемых в убийстве бизнесмена в Осинниках внезапно оправдали

В Осинниках суд присяжных оправдал Артура Махмудова и Сергея Козлова, которых обвинили в расстреле предпринимателя Александра Каблова на автовокзале Осинников в 2023 году средь бела дня на глазах у десятков прохожих. Уголовное дело рассматривал Осинниковский городской суд Кемеровской области.

Одному из подсудимых вменяли убийство мужчины в апреле 2023 года у автостанции — выстрел из нарезного оружия в голову, а также незаконное хранение ствола. Второму инкриминировали пособничество: доставку киллера на место и последующее укрывательство его и машины, которую позже нашли закопанной. Но присяжных доводы следствия не убедили, хотя преступление попало на камеры наблюдения.

Момент убийства предпринимателя в Осинниках Кемеровской области. Видео © SHOT

«Коллегия присяжных заседателей признала недоказанной причастность обоих подсудимых к убийству. В то же время вина первого подсудимого по незаконному приобретению и хранению оружия была подтверждена», — сказано в публикации пресс-службы судов.