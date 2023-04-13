Убийцы бизнесмена из Кемеровской области спрятали машину, закопав в землю

Правоохранители задержали одного из участников убийства предпринимателя в Кемеровской области в начале апреля. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Раскопка машины убийц предпринимателя и задержание одного из подозреваемых. Видео © СУ СКР по Кемеровской области

"Следственными органами СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по факту обнаружения тела 47-летнего жителя г. Осинники (ч. 1 ст. 105 УК РФ), задержан 39-летний подозреваемый в участии в убийстве", — говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение, сейчас с ним проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Вместе с тем правоохранители установили местонахождение автомобиля, на котором преступники скрылись после убийства бизнесмена, — машина оказалась закопана под землю.