Убийцы бизнесмена из Кемеровской области спрятали машину, закопав в землю
Правоохранители задержали одного из убийц предпринимателя в Кемеровской области
Правоохранители задержали одного из участников убийства предпринимателя в Кемеровской области в начале апреля. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
Раскопка машины убийц предпринимателя и задержание одного из подозреваемых. Видео © СУ СКР по Кемеровской области
"Следственными органами СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по факту обнаружения тела 47-летнего жителя г. Осинники (ч. 1 ст. 105 УК РФ), задержан 39-летний подозреваемый в участии в убийстве", — говорится в сообщении.
Мужчине предъявлено обвинение, сейчас с ним проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Вместе с тем правоохранители установили местонахождение автомобиля, на котором преступники скрылись после убийства бизнесмена, — машина оказалась закопана под землю.
Напомним, 6 апреля в городе Осинники Кемеровской области неизвестные застрелили предпринимателя Александра Каблова прямо на улице. После преступления убийцы скрылись на машине. Лайф опубликовал момент убийства бизнесмена.