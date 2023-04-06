Лайф публикует момент убийства предпринимателя в Кемеровской области

На них видно, как мужчина выходит из автомобиля "Ниссан", спустя несколько секунд из стоящего рядом ВАЗ-2107 выбегает неизвестный в оранжевой одежде и в упор расстреливает бизнесмена. После этого злоумышленник садится в машину и уезжает с места преступления.