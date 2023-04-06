Лайф публикует момент убийства предпринимателя в Кемеровской области
Момент убийства предпринимателя в Кемеровской области попал на камеры видеонаблюдения. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.
Момент убийства предпринимателя в Кемеровской области. Видео © SHOT
На них видно, как мужчина выходит из автомобиля "Ниссан", спустя несколько секунд из стоящего рядом ВАЗ-2107 выбегает неизвестный в оранжевой одежде и в упор расстреливает бизнесмена. После этого злоумышленник садится в машину и уезжает с места преступления.
По данным SHOT, предприниматель ранее ликвидировал ИП, на нём было более 700 тысяч рублей долгов. Сейчас полиция перекрыла все выезды из города, ведётся поиск злоумышленников, которых, предварительно, было двое.
Как сообщал Лайф, погибшим оказался 47-летний предприниматель Александр Каблов. Трагедия произошла в городе Осинники.