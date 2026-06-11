Тело дома, пенсия в кармане: Дочь годами скрывала смерть матери и наживалась за её счёт

В Тверской области женщина три года не хоронила умершую мать и продолжала получать за неё деньги. История вскрылась в Конаковском городском суде.

Мать осуждённой скончалась ещё в 2021 году. После этого пенсия по старости и региональные выплаты должны были прекратиться, но дочь никому не сообщила о смерти. Вместо этого она забирала деньги, объясняя, что пожилая женщина тяжело больна и не может сама прийти на почту. Так продолжалось до 2024 года.

По данным суда, ущерб Социальному фонду составил более 724 тысяч рублей. Ещё 31,6 тысячи женщина получила за счёт выплат ветерану труда, «детям войны» и других областных перечислений. На заседании она полностью признала вину. Суд учёл, что раньше женщина не была судима, а также принял во внимание её здоровье и материальное положение.

В итоге ей назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Деньги, полученные после смерти матери, теперь придётся вернуть.

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