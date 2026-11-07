В Карелии присяжные оправдали мужчину, которого обвиняли в убийстве собственной пожилой бабушки. Его причастность к преступлению признали недоказанной, после чего подсудимого освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Решение было принято 6 ноября 2026 года в Верховном суде Карелии. Как сообщила объединённая пресс-служба судов республики, коллегия присяжных изучила обстоятельства дела и не нашла достаточных доказательств причастности внука к насильственной смерти пенсионерки.

По версии следствия, преступление произошло в ночь с 5 на 6 июля 2025 года на даче в Пряжинском районе. Мужчину обвиняли в убийстве путём удушения. При этом, как утверждала сторона обвинения, пожилая женщина находилась в беспомощном состоянии.

Однако присяжные не признали доказанной вину подсудимого. На основании их вердикта мужчину оправдали и отпустили из-под стражи.

Ранее Life.ru рассказывал об оправдательном вердикте присяжных по делу об убийстве предпринимателя в Кемеровской области. Двух мужчин обвиняли в причастности к расстрелу бизнесмена Александра Каблова в городе Осинники. Несмотря на представленные обвинением материалы, коллегия сочла их участие в убийстве недоказанным.

В другом резонансном деле первоначальный оправдательный приговор трём жителям Приморья впоследствии отменили. Отца и двух сыновей обвиняли в убийстве семейной пары из-за земельного конфликта. При повторном рассмотрении их признали виновными и назначили наказание от 13 до 18 лет и шести месяцев лишения свободы.