В Приморье отца и двух сыновей приговорили к 13–18 годам за убийство соседей

Приморский краевой суд приговорил жителя села Анисимовка и двух его сыновей к длительным срокам в колонии строгого режима за убийство семейной пары. Преступление произошло ещё в 2016 году после затяжного конфликта из-за проезда по земельному участку.

Отцу назначили 13 лет лишения свободы, одному из сыновей — 18 лет и шесть месяцев, второму — 18 лет и два месяца. После освобождения им также предстоит отбыть ограничение свободы.

Как установил суд, соседи присоединили к своему домовладению землю, которой раньше пользовались другие жители села для проезда. На фоне затянувшегося спора мужчина решил расправиться с семейной парой и привлёк к преступлению сыновей, которым тогда было 20 и 22 года.

В декабре 2016-го они подкараулили супругов на окраине Анисимовки и напали на них. Мужчина и женщина погибли. Чтобы скрыть следы преступления, тела поместили в автомобиль, который затем вывезли в безлюдное место и сожгли.

История дела получила неожиданный поворот в 2020 году: первая коллегия присяжных оправдала троих подсудимых, и их освободили из-под стражи прямо в зале суда. Прокуратура обжаловала решение, оправдательный приговор отменили, а дело отправили на новое рассмотрение.

При повторном процессе другая коллегия присяжных признала отца и сыновей виновными в убийстве двух человек, совершённом группой лиц по предварительному сговору. До вступления нового приговора в законную силу осуждённые останутся в СИЗО.