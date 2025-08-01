Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 08:50

«Люди гибнут за металл»: Конфликт на озере под Петербургом перерос в кровавую поножовщину

Конфликт отдыхающих на озере в Ленобласти привёл к поножовщине и убийству

Нож. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Нож. Обложка © Шедеврум / Life.ru

На Колтушском озере во Всеволожском районе Ленинградской области произошла поножовщина, в результате которой один человек погиб, а второй с серьёзными ранениями попал в реанимацию. По словам очевидцев, к трагедии привёл конфликт из-за утерянного украшения. Один из отдыхающих случайно задел другого в темноте, и с него слетела цепочка с золотым кольцом.

Найти украшение в мутной воде не удалось, поэтому разъярённый владелец начал требовать компенсацию. Одна компания стала угрожать другой, пытаясь заполучить деньги, телефоны и часы. В итоге один из конфликтующих достал нож и напал на оппонентов, нанеся одному смертельные, а второму тяжёлые ранения.

«Мы услышали крик, потом увидели, как один из мужчин падает у мостика, весь в крови. Мы к нему подбежали, вызвали скорую, все давали бинты, начинали как-то помогать, чтобы он оставался в чувстве до приезда скорой», — отметил собеседник 360.ru, добавив, что приехавшие врачи лишь констатировали смерть.

Ссора уральских подростков из-за неудачного фото в московской гостинице закончилась поножовщиной
Ссора уральских подростков из-за неудачного фото в московской гостинице закончилась поножовщиной

Ранее ревнивая жительница Нижнего Новгорода пырнула мужа в живот, чтобы привлечь его внимание. А в Петербурге суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на приятеля.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Криминал
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar