«Люди гибнут за металл»: Конфликт на озере под Петербургом перерос в кровавую поножовщину
Конфликт отдыхающих на озере в Ленобласти привёл к поножовщине и убийству
Нож. Обложка © Шедеврум / Life.ru
На Колтушском озере во Всеволожском районе Ленинградской области произошла поножовщина, в результате которой один человек погиб, а второй с серьёзными ранениями попал в реанимацию. По словам очевидцев, к трагедии привёл конфликт из-за утерянного украшения. Один из отдыхающих случайно задел другого в темноте, и с него слетела цепочка с золотым кольцом.
Найти украшение в мутной воде не удалось, поэтому разъярённый владелец начал требовать компенсацию. Одна компания стала угрожать другой, пытаясь заполучить деньги, телефоны и часы. В итоге один из конфликтующих достал нож и напал на оппонентов, нанеся одному смертельные, а второму тяжёлые ранения.
«Мы услышали крик, потом увидели, как один из мужчин падает у мостика, весь в крови. Мы к нему подбежали, вызвали скорую, все давали бинты, начинали как-то помогать, чтобы он оставался в чувстве до приезда скорой», — отметил собеседник 360.ru, добавив, что приехавшие врачи лишь констатировали смерть.
Ранее ревнивая жительница Нижнего Новгорода пырнула мужа в живот, чтобы привлечь его внимание. А в Петербурге суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на приятеля.