«Люди гибнут за металл»: Конфликт на озере под Петербургом перерос в кровавую поножовщину

На Колтушском озере во Всеволожском районе Ленинградской области произошла поножовщина, в результате которой один человек погиб, а второй с серьёзными ранениями попал в реанимацию. По словам очевидцев, к трагедии привёл конфликт из-за утерянного украшения. Один из отдыхающих случайно задел другого в темноте, и с него слетела цепочка с золотым кольцом.

Найти украшение в мутной воде не удалось, поэтому разъярённый владелец начал требовать компенсацию. Одна компания стала угрожать другой, пытаясь заполучить деньги, телефоны и часы. В итоге один из конфликтующих достал нож и напал на оппонентов, нанеся одному смертельные, а второму тяжёлые ранения.