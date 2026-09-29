Потусторонние силы против стражей порядка: Гадалка спасла подсудимого от приговора

Присяжная, занимавшаяся гаданием, убедила коллег в невиновности челябинца Владислава Сычёва, обвиняемого в убийстве и разбое, сообщает URA.ru со ссылкой источник, знакомый с членами коллегии. По данным издания, впоследствии оправдательный приговор отменили.

По словам собеседника, женщина заявила, что подсудимый не совершал преступления, опираясь на своё предвидение. Однако прокуратура оспорила оправдание. Второй апелляционный суд общей юрисдикции удовлетворил иск и направил дело на новое рассмотрение.

Уточняется, что мужчину задержали в ноябре 2024 года по делу о преступлении шестилетней давности. Следствие считает, что в октябре 2018-го в посёлке Слюдорудник под Кыштымом он задушил 58-летнюю женщину, после чего похитил её ювелирные украшения стоимостью более 90 тысяч рублей.

Ранее в США процесс по делу Линдси Клэнси, обвиняемой в убийстве троих детей, завершился без вердикта из-за разногласий присяжных. По словам адвоката, 11 членов коллегии склонялись к оправданию, однако один выступил против. Обвинения с женщины не сняли.