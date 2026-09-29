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Опубликовано 29 сентября, 13:57

Потусторонние силы против стражей порядка: Гадалка спасла подсудимого от приговора

Гадалка-присяжная добилась оправдания челябинца, обвиняемого в убийстве и разбое

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Присяжная, занимавшаяся гаданием, убедила коллег в невиновности челябинца Владислава Сычёва, обвиняемого в убийстве и разбое, сообщает URA.ru со ссылкой источник, знакомый с членами коллегии. По данным издания, впоследствии оправдательный приговор отменили.

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По словам собеседника, женщина заявила, что подсудимый не совершал преступления, опираясь на своё предвидение. Однако прокуратура оспорила оправдание. Второй апелляционный суд общей юрисдикции удовлетворил иск и направил дело на новое рассмотрение.

Уточняется, что мужчину задержали в ноябре 2024 года по делу о преступлении шестилетней давности. Следствие считает, что в октябре 2018-го в посёлке Слюдорудник под Кыштымом он задушил 58-летнюю женщину, после чего похитил её ювелирные украшения стоимостью более 90 тысяч рублей.

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Ранее в США процесс по делу Линдси Клэнси, обвиняемой в убийстве троих детей, завершился без вердикта из-за разногласий присяжных. По словам адвоката, 11 членов коллегии склонялись к оправданию, однако один выступил против. Обвинения с женщины не сняли.

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Борис Эльфанд
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