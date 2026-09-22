Исчез на красном велосипеде: тайну пропажи 10-летнего мальчика раскрыли спустя 33 года

В американском штате Мэриленд спустя 33 года предъявили обвинение по делу об исчезновении и предполагаемом убийстве 10-летнего Джорджа «Джуниора» Бурдынски. 61-летнему Джозефу Линчу вменяют убийство второй степени, изнасилование и другие преступления сексуального характера. Останки ребёнка до сих пор не найдены.

Бурдынски пропал 24 мая 1993 года в городе Брентвуд. Мальчика в последний раз видели, когда он ехал на велосипеде по своему району. К поискам тогда подключились местная полиция, ФБР и добровольцы, однако установить его судьбу не удалось.

Новый поворот произошёл в 2026 году на фоне расследования других обвинений против Линча. Детективы отдела по нераскрытым делам вышли на мужчину, которому во время исчезновения Бурдынски было 13 лет. Сейчас ему 47. По данным полиции, он рассказал, что в день исчезновения находился вместе с мальчиком и Линчем в одном доме.

Следствие утверждает, что Линч заставил подростка участвовать в сексуальном насилии над ребёнком, во время которого Бурдынски погиб. Сам Линч на момент событий был 28-летним взрослым. Он стал единственным человеком, которому сейчас предъявлены обвинения непосредственно в связи со смертью мальчика.

При этом мужчина, которому в 1993 году было 13 лет, уголовных обвинений по этому эпизоду пока не получил. Прокуратура округа публично не раскрывала подробности этого решения. Он сотрудничает со следствием.

Сам Линч уже находился под стражей. В мае 2026 года его обвинили в сексуальном насилии над двумя подростками в период с 2007 по 2014 год. Ранее он уже отбывал наказание по делам о насилии над несовершеннолетними и вышел из заключения в 2006 году. Сейчас суд оставил его под стражей без залога, предварительное заседание назначено на 16 октября.

История Бурдынски оставила заметный след и в работе ФБР. В ходе первоначального расследования полиция обнаружила группу мужчин, которые годами подвергали детей сексуальному насилию и использовали компьютеры для общения с несовершеннолетними и обмена запрещёнными материалами. Именно эта находка помогла ФБР запустить первые онлайн-операции против таких преступников, позднее выросшие в национальную программу Innocent Images. При этом сами участники той сети тогда не были связаны следствием с исчезновением Бурдынски.