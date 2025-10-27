Задушил, чтобы скрыть преступление: В Ростовской области убийцу девушки нашли спустя 20 лет

Следователи благодаря современным технологиям ДНК-экспертизы смогли раскрыть резонансное убийство 23-летней девушки, произошедшее в декабре 2004 в Волгодонске Ростовской области. Преступником оказался местный житель, сообщает пресс-служба СК России.

Убийцу 23-летней девушки нашли 20 лет спустя. Видео © Telegram/ Следком

Подозреваемого задержали и допросили. Злоумышленник признался в содеянном и подробно описал обстоятельства трагедии. Оказалось, ночью 25 декабря 2004 года пьяный мужчина встретил на улице молодую женщину. Завязался разговор, вскоре переросший в конфликт. Потерпевшая стала сопротивляться, тогда подозреваемый применил грубую физическую силу и изнасиловал жертву. Чтобы замести следы, он задушил девушку, забрал её личные вещи и быстро покинул место происшествия. Украденные ценности позже продал на ближайшем городском рынке.

Мужчину вв настоящее время арестовали. Статью переквалифицировали на «Убийство с целью скрыть другое преступление, а равно сопряженное с изнасилованием».

Ранее LIfe.ru сообщал, что Московского пикапера-душителя поймали спустя 30 лет после зверского убийства. Он жестоко расправился с любовницей ради ограбления, а затем скрывался от полиции. Подсудимый позже признался, что сразу обратил внимание на дорогие вещи и технику в комнатах жертвы, сам же он нигде не работал.