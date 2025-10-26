Бывший муж 3 года терроризирует россиянку и детей, полиция проигнорировала 10 заявлений

В Уфе женщина утверждает, что её бывший муж на протяжении трёх лет сталкерит её и двух детей, регулярно применяет насилие и угрожает убийством. Семья распалась после десяти лет брака, но преследования не прекратились. Об этом сообщил Telegram-канал «Baza».

Видео © Telegram / Baza

Он регулярно караулит её и бьёт, пишет угрозы с аккаунтов их детей, прокалывает колёса машины, заливает кислоту в бензобак, врывается в жильё, громит мебель и угрожает убийством. После развода женщина стала жертвой постоянного насилия: бывший супруг нападает на неё и детей. У них два сына — 11 и 4 года. Лилия подала 10 заявлений в полицию и добивается возбуждения уголовного дела, документируя нападения на видео.

Ранее в Москве задержали мужчину, который преследовал студентку в Госпитальном переулке. 25-летний бывший возлюбленный на протяжении года навязчиво пытался привлечь внимание девушки, несмотря на её обращения в полицию. Задержание произошло после того, как мужчина пришёл в университет с табличкой «Чего ты боишься? Наташа, не молчи», и росгвардейцы получили сигнал «Тревога» с охраняемого учебного заведения.