Нет живого места: Во Владивостоке сиделка избивала и грабила 90-летнюю бабушку

Трагическая история разворачивается во Владивостоке: семья 90-летней женщины, имеющей инвалидность первой степени, выступила с обвинениями в адрес её сиделки, подозревая её в жестоком обращении и мошенничестве. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Внучка снимает бабушку после избиения. Видео © Telegram / Осторожно, новости

По словам внучки Людмилы Ж., сиделка Нигорхан Т., появившаяся в доме в феврале 2022 года, систематически подвергала пожилую женщину насилию и присваивала её пенсионные выплаты. Неожиданный визит внучки три дня назад открыл шокирующую картину: бабушка была лишена элементарных вещей – еды, лекарств и даже воды. Её состояние было крайне тяжёлым: появились пролежни, одна рука перестала двигаться, а на теле виднелись многочисленные синяки.

Состояние пенсионерки сейчас очень тяжёлое. Фото © Telegram / Осторожно, новости

Внучка отмечает, что бабушка боялась сиделку и никогда не жаловалась. После приезда полиции сиделка исчезла. Родные настаивают, что помимо избиений и выдергивания волос, она также сдавала кровать в квартире и присваивала пенсию. Семья уже обратилась в правоохранительные органы, но пока безрезультатно. Сейчас пенсионерка находится под присмотром в частном пансионате, а расследование инцидента продолжается.