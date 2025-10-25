Московского пикапера-душителя поймали спустя 30 лет после зверского убийства

В Москве перед судом предстал мужчина, который жестоко расправился с любовницей ради ограбления, после чего 30 лет скрывался от полиции. Преступника задержали недавно в Приморском крае. Историей неотвратимости наказания делится столичная прокуратура.

В 1993 года обвиняемому было 27 лет, и он только вышел из тюрьмы. В поезде мужчина познакомился с женщиной, и у пары завязались романтические отношения. В Москве они начали встречаться на квартирах подруг женщины. Подсудимый позже признался, что сразу обратил внимание на дорогие вещи и технику в комнатах, сам же он нигде не работал. Тогда преступник и придумал план убийства.

«Очередное свидание состоялось 29 ноября 1993 года в квартире на ул. Клязьминская. Когда пара уже собиралась уходить, мужчина отрезал кухонным ножом телефонные провода, накинул их на шею жертвы и стал душить. Женщина оказала активное сопротивление. Тогда злоумышленник нанёс ей удар ножом по шее и множественные удары кухонным молотком. Пострадавшая скончалась на месте», — уточнили в прокуратуре.

Душитель забрал из квартиры видеомагнитофон «Сони», аудиомагнитофон «Хитачи» и деньги. Взять шубу своей любовницы он не смог, так как она вся была заляпана кровью. Перед уходом преступник попытался замести следы. Все вещи, которые трогал, бросил в раковину под воду, чтобы уничтожить отпечатки пальцев. Украденную технику он перепродал, а деньги потратил. Однако следствие смогло распознать на одном из предметов отпечаток подозреваемого. Он-то и и вывел полицию на след злоумышленника. Последний арестован и дожидается рассмотрения дела в суде.

