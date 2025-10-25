«Приёмный сын» с 39 судимостями расправился с пенсионеркой, повинуясь голосам в голове

В Великобритании 54-летний Джейсон Дайер напал на 71-летнюю женщину, которая относилась к нему как к приёмному сыну, сообщает The Mirror. Мужчина нанёс пенсионерке множество ударов кулаками по лицу, сломав ей нос, глазницу, несколько рёбер и глумился над беспомощной окровавленной жертвой.

Нападение произошло в доме пенсионерки, куда Дайер пришёл без приглашения. Сначала они вместе выпили, а потом мужчина внезапно начал избивать пенсионерку, объяснив свой поступок тем, что «голос в голове приказал её убить». Дочь потерпевшей, позвонившая матери, услышала лишь отрывистый шепот: «Он ударил меня».

Девушка приехала на место происшествия и увидела залитую кровью комнату и Дайера, который спокойно сидел на диване с окровавленными руками. На вопрос о случившемся он равнодушно ответил, что это его рук дело.

Суд, учитывая 39 предыдущих судимостей преступника, приговорил Дайера к пожизненному заключению. Судья подчеркнул, что это одно из самых чудовищных дел, с которыми ему приходилось сталкиваться. Освобождение Дайера станет возможным только в том случае, если комиссия сочтёт его неопасным для общества.

Ранее стало известно, что в Кисловодске произошло нападение на пожилую пару: двое всадников в масках избили их после того, как пенсионеры сделали замечание о запрете конных прогулок в районе Старого озера. Инцидент начался с грубой брани со стороны всадников, которые затем натравили на пару лошадей и несколько раз ударили их плеткой, оставив гематомы.