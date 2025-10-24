В Кисловодске всадники в масках избили плётками пенсионеров

Два всадника в масках напали на пожилую пару в Кисловодске после замечания о запрете конных прогулок на территории Старого озера, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю. По данным ведомства, злоумышленники ответили грубой бранью на замечание пенсионеров, направили на них лошадей и нанесли несколько ударов плёткой, причинив телесные повреждения в виде гематом.

Пострадавший Владимир подтвердил 360.ru факт нападения, отметив, что хотя травмы не являются критическими, они вызывают определённые трудности. Пенсионер отказался обсуждать детали инцидента, но выразил надежду, что правоохранительные органы дадут правильную оценку произошедшему и найдут виновных.

«Самое главное — жив-здоров. Хотя немножко с определёнными трудностями. <…> Нельзя сказать, что травмы совсем несерьёзные, но жить можно», — отметил пенсионер.

Мэр Кисловодска сообщил о начале проверки по факту избиения по признакам хулиганства, при этом установлением личностей нападавших занимаются следователи. Региональная прокуратура взяла на контроль ход следственных действий и результаты процессуальных проверок по данному инциденту.