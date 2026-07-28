В США спустя 27 лет раскрыли убийство 14-летнего подростка

Американские правоохранители спустя почти три десятилетия смогли раскрыть дело об убийстве 14-летнего Джастина Хокутта. По подозрению в расправе задержали троих братьев. Об этом сообщило издание People.

Тело подростка обнаружили на железнодорожных путях возле его дома в городе Селигман 10 октября 1999 года. Перед смертью мальчика в последний раз видели живым примерно за сутки до обнаружения. По данным следствия, накануне Джастин ночевал у соседа, однако утром его разбудили и попросили уйти. Несмотря на проведённые тогда поиски, установить причастных к преступлению не удалось.

Расследование оставалось без результата до мая 2026 года. После получения новых сведений полиция повторно изучила материалы дела и направила имеющиеся доказательства на дополнительную криминалистическую проверку. В результате правоохранители задержали троих братьев: 46-летнего Марка Уэсли Скотта, 49-летнего Дэвида Рэя Скотта и 48-летнего Бобби Рэя Скотта.

Пока следствие не раскрыло, были ли подозреваемые знакомы с погибшим подростком и что стало причиной нападения. Родственники Джастина заявили, что долгие годы ждали установления виновных. Тётя погибшего Тэмми Толберт призвала семьи с нераскрытыми делами не терять надежды и продолжать добиваться справедливости.

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