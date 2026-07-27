Суд взыскал с убийц аниматоров на Кубани почти 28,8 млн рублей в пользу родных
Суд взыскал с осуждённых по делу аниматоров почти 28,8 млн рублей. Обложка © Telegram /Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края
Суд в Краснодаре постановил взыскать с фигурантов дела об убийстве аниматоров почти 28,8 миллиона рублей. Данное заявление сделала объединённая пресс-служба судов региона.
Суд взыскал с осужденных по делу аниматоров почти 28,8 млн рублей. Видео © Telegram /Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края
Краевой суд рассмотрел гражданские иски потерпевшей стороны. В итоге с осуждённых была взыскана компенсация морального вреда, а также средства в счёт возмещения материального ущерба. Общая сумма выплат составила 28 788 678 рублей.
«В целях обеспечения исполнения приговора в части удовлетворения исковых требований потерпевших и исполнения наказания в виде штрафа судом сохранен арест, наложенный на имущество осуждённых», — говорится в сообщении.
Напомним, трагедия произошла на трассе, когда у аниматора Кирилла Чубко и его 19-летней спутницы Татьяны Мостыко, возвращавшихся с работы в Усть-Лабинск, пробило колесо. Трое незнакомцев — Демьян Кеворкьян, Анатолий Двойников и Арам Татосян — вызвались помочь, но после ремонта машины напали на мужчину и убили его. Затем преступники похитили девушку и сняли с банковских карт погибших около 190 тысяч рублей, после чего убили и её. Тела обеих жертв были спрятаны, а автомобиль сожжён в лесу для сокрытия улик. Главарь банды был приговорён к пожизненному лишению свободы. Его сообщники получили 23 и 25 лет колонии.
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