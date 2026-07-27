Суд взыскал с убийц аниматоров на Кубани почти 28,8 млн рублей в пользу родных

Напомним, трагедия произошла на трассе, когда у аниматора Кирилла Чубко и его 19-летней спутницы Татьяны Мостыко, возвращавшихся с работы в Усть-Лабинск, пробило колесо. Трое незнакомцев — Демьян Кеворкьян, Анатолий Двойников и Арам Татосян — вызвались помочь, но после ремонта машины напали на мужчину и убили его. Затем преступники похитили девушку и сняли с банковских карт погибших около 190 тысяч рублей, после чего убили и её. Тела обеих жертв были спрятаны, а автомобиль сожжён в лесу для сокрытия улик. Главарь банды был приговорён к пожизненному лишению свободы. Его сообщники получили 23 и 25 лет колонии.