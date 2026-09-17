Ударил 36 раз и пытался замести следы: Суд вынес приговор жителю Подмосковья за гибель жены

Суд в Московской области вынес приговор 32-летнему мужчине, которого признали виновным в смерти супруги после бытового конфликта. Фигурант получил восемь лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Пушкинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 32-летнего жителя Средней Азии Журабеска Шукурова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — говорится в публикации.

Следствие и суд установили, что в марте в квартире в посёлке Софрино Пушкинского округа мужчина, находясь в состоянии опьянения, избил жену во время ссоры. Он нанёс ей более 36 ударов руками и ногами в область жизненно важных органов.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Среди причин смерти суд указал тяжёлые повреждения, включая разрыв печени. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшей.

После произошедшего он попытался скрыть следы преступления. В Следственном комитете уточнили, что мужчина избавился от вещей супруги, а затем сообщил о случившемся в экстренные службы. Приговор суда вступил в законную силу.

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