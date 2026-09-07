В Таганроге жених почти до смерти избил невесту в свадебном платье

В Таганроге молодожёны устроили конфликт во дворе многоэтажки после регистрации брака. На видео, которое распространяется в местных пабликах, мужчина толкает женщину в свадебном платье, после чего она падает на землю. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Таганрог».

Видео © Telegram/Мой Таганрог

По словам очевидцев, инцидент произошёл в микрорайоне Русское поле. На опубликованных кадрах мужчина агрессивно ведёт себя по отношению к женщине, бросает в неё вещи и тащит по земле.

Очевидцы утверждают, что после случившегося вызвали полицию и мужчину доставили в отдел для разбирательства. Позже, по данным местных жителей, он снова появился возле того же подъезда, но уже один. Что сейчас с девушкой — неизвестно.

Недавно Life.ru рассказывал о трагедии на свадьбе в Красноярском крае, где праздник закончился гибелью жениха. Во время застолья между гостями произошёл конфликт, один из мужчин вернулся с ножом и смертельно ранил молодого человека. Невеста стала вдовой всего через несколько дней после торжества.