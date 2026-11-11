Пожилые супруги Шатиловы из Ростова-на-Дону, останки которых обнаружили в домашней морозильной камере, не выходили на связь с конца сентября. Родственники сообщили об исчезновении примерно неделю назад, пишет SHOT.

По данным канала, погибшим было 74 и 73 года. Их нашли в квартире на улице Орбитальной после разговора правоохранителей с сыном пары. 49-летний Виталий сам сообщил, что родителей следует искать дома в морозильной камере. Мужчину разыскивают в связи с их гибелью. Оказалось, что Виталий врал об отъезде родителей на отдых в Крым. Эту версию он выбрал потому, что пенсионеры и раньше часто ездили туда.

Известно, что сын супругов работал водителем и был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в сфере грузоперевозок. Десять лет назад Шатилова уже искали по подозрению в убийстве. Тогда он, предположительно, задушил тёщу на кладбище на хуторе Щепкин в Аксайском районе.

Как сообщалось, в Ростове-на-Дону разыскивают мужчину, который, предположительно, убил собственных родителей и спрятал их останки в морозильной камере. О преступлении он сам сообщил правоохранителям, после чего скрылся.