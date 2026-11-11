В Омской области арестовали 19-летнюю студентку, обвиняемую в покушении на убийство 17-летней знакомой из-за парня. Суд отправил девушку под стражу до 9 января 2027 года, сообщили в региональной прокуратуре и СК.

Решение принял суд Большереченского района, удовлетворив ходатайство следствия, которое поддержало надзорное ведомство. При избрании меры пресечения учитывались обстоятельства произошедшего, тяжесть предъявленного обвинения и личность фигурантки.

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«С учётом мнения прокуратуры, обстоятельств и тяжести совершенного преступления, а также личности обвиняемой суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 09 января 2027 года», — говорится в сообщении прокуратуры Омской области.

По версии следствия, вечером 9 ноября обвиняемая обманом заманила 17-летнюю знакомую, с которой училась в одном техникуме, в безлюдное место в посёлке Большеречье. Там она несколько раз ударила девушку заранее принесённым кухонным ножом, а сопровождавшая её приятельница снимала нападение на телефон.

Крики услышали прохожие, которые вызвали полицию. Нападавшая попыталась скрыться, однако вскоре её задержали в доме родственников. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, обвиняемая полностью признала вину.

Пострадавшую доставили в Омск санитарной авиацией и поместили в реанимацию. По данным регионального Минздрава, её состояние оценивается как тяжёлое, однако непосредственной угрозы жизни нет. Прокуратура также внесла представление директору техникума из-за недостаточной работы по предупреждению конфликтов между учащимися.