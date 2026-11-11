В Омской области 17-летняя девушка оказалась в реанимации после жестокого нападения с ножом в посёлке Большеречье. Пострадавшую доставили в детскую больницу Омска с серьёзной кровопотерей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

По информации медиков, пациентке оказали всю необходимую помощь, а потерю крови удалось компенсировать. Девушка остаётся под наблюдением специалистов в отделении интенсивной терапии. Несмотря на тяжесть травм, её жизни ничего не угрожает.

Как пишет местное издание «СуперОмск», конфликт произошёл вечером 9 ноября. По предварительным сведениям, причиной агрессии могла стать ревность к молодому человеку. Нападение снимала на телефон знакомая предполагаемой злоумышленницы.

Позднее выяснилось, что подозреваемой стала 19-летняя студентка техникума, а пострадавшей — её 17-летняя знакомая. По версии следствия, старшая девушка заманила несовершеннолетнюю в безлюдное место и нанесла ей несколько ударов кухонным ножом. Подозреваемую задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее Life.ru сообщал, что омская школьница рискует остаться инвалидом после жестокого избиения в лицее. По словам матери пострадавшей, у девочки диагностировали переломы со смещением, травмы лица и сотрясение мозга. Ребёнку потребовалась операция.