59-летний мужчина оказался в больнице после нападения соседа в подъезде на востоке Москвы. Конфликт начался со случайного столкновения плечами, сообщает сайт MK.ru. По данным издания, ЧП произошло 9 ноября около 16:00 в доме на Щёлковском шоссе.

Москвич направлялся за внучкой в детский сад, когда на первом этаже задел 55-летнего жильца. Тот начал кричать и размахивать кулаками, после чего завязалась драка. Во время потасовки сосед достал перочинный нож и ранил мужчину в лицо и шею.

Остановить драку удалось жене пострадавшего, которая вовремя вышла из квартиры и вызвала полицию. Нападавшего задержали, раненого доставили в больницу. Он остаётся под наблюдением врачей, его состояние оценивают как средней тяжести. Другие жильцы рассказали, что задержанный и прежде бросался на людей с кулаками.