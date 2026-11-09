В Оренбурге задержали 18-летнего местного жителя, которого подозревают в нападениях на девушек в подъездах жилых домов. Молодой человек ранее был судим, а его действия попали на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

Поводом для проверки стали видеозаписи, распространившиеся в интернете. На одной из них парень несколько раз ударил девушку возле подъезда дома на улице Лабужского. На другой записи тот же молодой человек применил силу к ещё одной девушке в лифте.

По информации Telegram-канала Baza, перед нападением в лифте подозреваемый попытался закрыть камеру рукой. После избиения он якобы забрал у пострадавшей мобильный телефон.

При этом одна из девушек, как утверждает канал, заявила, что с ней всё в порядке, и попросила окружающих не вмешиваться в происходящее.

Полицейские установили личность молодого человека после изучения опубликованных роликов. Им оказался ранее судимый 18-летний житель Оренбурга. По сведениям Baza, задержанный занимается самбо. В отделе полиции юноша записал видео с извинениями.

«За произошедшие ситуации я извиняюсь, раскаиваюсь, больше такого не повторится», — заявил он.

Сейчас правоохранители выясняют, могли ли от действий подозреваемого пострадать другие девушки. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Life.ru сообщал, что в Перми мужчина напал с ножом на девушку в подъезде жилого дома. Пострадавшую госпитализировали, а подозреваемого, ранее судимого местного жителя, задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.