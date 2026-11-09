В Каменске-Уральском Свердловской области вынесли приговор двум участникам резонансного дела о похищении девушек и жестоких издевательствах над ними на автомойке. Даниил Анашкин получил четыре года колонии общего режима, а Максим Рыбников — пять с половиной лет строгого режима. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

Как установил суд, 3 января 2025 года молодые люди вместе с сообщником насильно посадили в автомобиль четырёх девушек, трое из которых были несовершеннолетними. Пленниц отвезли на автомойку на улице Карла Маркса, где двух потерпевших подвергли истязаниям, записывая происходящее на видео.

Поводом для расправы стал конфликт в мессенджере. Между одним из участников преступления и девушками произошла ссора, сопровождавшаяся оскорбительными высказываниями. После этого злоумышленники решили силой вывезти потерпевших на автомойку.

История получила широкий общественный резонанс после появления в СМИ видеозаписей и рассказов пострадавших. По данным следствия, девушек избивали, обливали ледяной водой и пеной для мытья автомобилей. Позднее выяснилось, что жертв преступной группы значительно больше, чем предполагалось первоначально.

Суд признал обоих подсудимых виновными в похищении людей, совершённом группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Анашкина также осудили за истязание несовершеннолетних с особой жестокостью, а Рыбникова — за пособничество в этом преступлении.

На момент совершения преступления Анашкин ещё не достиг совершеннолетия. Сейчас ему 18 лет, Рыбникову — 21 год. После оглашения приговора обоих взяли под стражу непосредственно в зале суда. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 15 суток.

Уголовное дело в отношении ещё одного соучастника выделено в отдельное производство. По данным следствия, в рамках более масштабного расследования деятельности предполагаемой преступной группы потерпевшими признаны 15 человек. Материалы в отношении других фигурантов рассматриваются судами Свердловской области.

Ранее Life.ru сообщал, что дело об издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском, насчитывающее 84 тома, поступило в суд. По версии следствия, участники группы в 2024–2025 годах похищали людей, избивали их, вымогали деньги и грабили. В материалах также фигурирует бывший инспектор ДПС, которого обвиняют в содействии злоумышленникам.